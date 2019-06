Torino, alimenti mal conservati: scatta la denuncia [LE FOTO]

Controlli della polizia municipale in via San Domenico

Gli agenti del reparto di polizia commerciale della polizia municipale di Torino hanno controllato un’attività artigianale di via San Domenico nei pressi di via Sant’Agostino, visto che un cittadino aveva segnalato le condizioni igienico sanitarie precarie del locale.

Il titolare, di nazionalità indiana, è stato denunciato in quanto sono stati trovati alimenti di vario genere (burro, frutti di mare, calamari, crocchette di patate) in cattivo stato di conservazione e destinati al consumo. Inoltre le pareti del congelatore a pozzetto era ricoperte da uno spesso strato di ghiaccio per cui risultava impossibile capire se funzionava correttamente o meno.