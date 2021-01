Da Torino alla Croazia: il lungo viaggio di “Fahrenheit 451” per aiutare i terremotati [LE FOTO]

È partito da Torino, direzione Croazia, il furgone colmo di aiuti alimentari e sanitari, raccolti dall’associazione di volontariato Fahrenheit 451 per le popolazioni colpite dal terremoto avvenuto a fine dicembre 2020.

“Non è stato facile, i paesi più piccoli sono davvero abbandonati a loro stessi – hanno dichiarato i volontari – i grossi centri hanno già un supporto, ma i comuni più piccoli sono abbandonati. Siamo riusciti a raggiungere vari centri: gran parte delle case sono distrutte e la gente vive nelle roulotte senza nulla”.

“Pasta e cibo a lunga conservazione, ma anche materiale sanitario generico (guanti in lattice, mascherine, ecc) sono stati donati ad associazioni locali e alla Croce Rossa per i grandi centri – ha concluso l’associazione – mentre la parte più sostanziosa l’abbiamo portata casa per casa nei comuni più piccoli, con l’aiuto di una giornalista locale che ha guidato la spedizione”.