Torino, alla guida ubriaco e senza patente: arrestato

Un arresto a Torino per guida in stato d’ebbrezza: è accaduto nella notte tra martedì e mercoledì quando un 37enne residente nella provincia torinese è stato fermato a bordo della sua autovettura dagli agenti per la sua velocità sostenuta e per le sue continue manovre pericolose ed anomale.

UBRIACO E SENZA PATENTE

L’uomo ha inizialmente ignorato gli alt della Volante, per poi fermarsi solo quando la vettura dei poliziotti gli si è posta davanti a sbarrargli la strada. I controlli del caso hanno rivelato che il 37enne aveva un livello di tasso alcolemico nel sangue nettamente superiore al minimo consentito. Ulteriori indagini hanno poi stabilito che l’uomo non avesse mai conseguito una patente di guida e avesse a suo carico numerosissimi precedenti penali. L’uomo, alla notizia dell’arresto, ha inoltre reagito male, sferrando un pugno ad uno degli agenti. Il veicolo è stato posto a fermo amministrativo.