Nuove misure in città dopo l'aumento della concentrazione giornaliera di pm10 nell'aria

Troppo smog nell’aria a Torino: da domani, martedì 17 novembre, scatta un nuovo blocco per i veicoli, fino ai diesel Euro 5 (compresi).

Le misure, determinate dopo l’allerta arancione registrata dai rilevamenti della concentrazione di pm10 nell’aria, si aggiungono a quelle preesistenti. Il blocco, valido dalle 8 alle 19, persiste anche per gli autoveicoli di classe Euro 0 (di qualsiasi alimentazione) e per i diesel di classe Euro 1 e 2. Circolazione vietata anche per ciclomotori e motocicli Euro 0 e veicoli diesel Euro 3.