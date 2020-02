Torino, all’autolavaggio con una macchina rubata e hashish: denunciati 4 minorenni [FOTO]

Beccati martedì sera in corso Svizzera con una Jeep Renegade fatta sparire a gennaio dal quartiere Vanchiglia

Si sono presentati in un autolavaggio di corso Svizzera (Torino), martedì sera, poco dopo le 22. Volevano rendere sfavillante la Jeep Renegade su cui viaggiavano. Un’auto, però, risultata rubata a fine gennaio nel quartiere Vanchiglia.

Dai controlli degli agenti del commissariato Barriera Milano non è emerso solo questo: i quattro ragazzi della Renegade, infatti, non solo hanno tutti un’età compresa tra i 16 e i 17 anni, ma sono stati trovati anche in possesso di hashish.

La perquisizione del veicolo ha portato al rinvenimento di due bilancini di precisione, un coltello a serramanico e un grosso involucro contenente hashish. Altra droga è stata poi trovata a casa di uno dei quattro giovani.

Tutti i minorenni sono stati denunciati per ricettazione e detenzione di sostanza stupefacente.