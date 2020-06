Alle Molinette della Città della Salute di Torino grandi passi in avanti nel campo delle tecnologie di innovazione degli organi. Un fegato, tenuto in vita artificialmente per quasi un giorno, è stato trapiantato con successo.

L’organo si trovava nel corpo di una donna deceduta per infarto. Il fegato è rimasto per 23 ore in macchine di preservazione dette “extracorporee”, con sangue umano a tenerlo in vita. Il paziente che ha subito l’intervento è stato dimesso.