Torino all’esame Chievo, Mazzarri avverte: “Avversario da prendere con le molle”

I granata cercano il primo successo in trasferta. Convocato Iago Falque: "Per noi è troppo importante"

Impegno in trasferta per il Torino, che, domani (domenica 30 settembre), alle 15, sarà di scena al Bentegodi. L’obiettivo del match contro il Chievo è acciuffare la prima vittoria in trasferta.

Missione non facile, come dichiarato anche da Walter Mazzarri in conferenza stampa: “Sarà una partita tosta e dovremo prendere l’avversario con le molle”. Poi ha aggiunto: “Noi dobbiamo guardare le nostre prestazioni e non i punti in classifica” riferendosi al fatto che i gialloblù sono ultimi a quota -1.

Tra i convocati c’è Iago Falque. “Per noi è troppo importante, potrebbe entrare a partita in corso anche se spero che non ce ne sia bisogno”. Ancora panchina per Zaza: “Deve capire la mentalità del gruppo nuovo in cui sta giocando e dell’allenatore”.