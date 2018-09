Torino all’esame Spal, Mazzarri: “Squadra temibile”. È l’ora di Zaza?

Il tecnico vuole una squadra capace di esprimergli bene dal primo minuto e non soltanto nella ripresa, come successo contro Roma e Torino

Il Torino ospita la capolista Spal nella terza giornata di campionato in programma domenica 2 settembre, alle 20:30. Per Walter Mazzarri è una gara da non sottovalutare perché la Spal ha dimostrato di essere “una squadra temibile. Dovremo fare una grande partita”.

Soprattutto il Toro dovrà scendere in campo con la giusta mentalità sin dall’inizio del match e non soltanto nel secondo tempo come successo contro Roma e Inter. “Abbiamo lavorato su quest’aspetto, dobbiamo provarci dal primo minuto” ha spiegato il tecnico di San Vincenzo in conferenza stampa.

Senza Niang e Ljajic, che hanno lasciato il Torino, Mazzarri potrebbe concedere spazio a Zaza. “Non so se giocherà, ma è uno dei candidati. Schiererò la miglior formazione possibile”. Parole al miele per il giovane Ola Aina: “Mi ha sorpreso, perché gioca come un veterano ed è attento alla fase tattica”.