Torino, alloggio adibito a market della droga: pusher arrestato tra gli applausi dei condomini

Operazione dei carabinieri nel quartiere Borgo San Paolo: sequestrati 25mila euro in contanti e mezzo chilo di eroina. In manette un ivoriano

Scoperto un market della droga nel quartiere Borgo San Paolo di Torino. Gestito da un 35enne ivoriano, era aperto 24 ore su 24 e solo su appuntamento telefonico. A entrare in azione sono stati i carabinieri che hanno sequestrato mezzo chilo di eroina, già suddiviso in ovuli, un bilancino di precisione e 25mila euro in contanti.

Inutile il tentativo dello spacciatore di liberarsi della droga gettandola nel water. Quando l’uomo è stato portato via in manette, sono scattati gli applausi dei condomini che hanno ringraziato i militari dell’Arma.