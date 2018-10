Paura nel pomeriggio in via Genova, a Torino. Un incendio è divampato in un appartamento al quinto piano di uno stabile al civico 170, ma, per fortuna, non risultano persone intossicate o ferite.

Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Ci sono accertamenti in corso per stabilire le cause del rogo.