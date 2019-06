Denunciata una 25enne ucraina che ha tentato di far arrestare il suo ex fidanzato, libanese, tappezzandogli l'appartamento di foto e scritte inneggianti all'Isis

Una storia che ha davvero del clamoroso: a Torino, nella residenza universitaria “Olimpia” di Lungo Dora Siena, una 25enne ucraina è stata denunciata per essersi infiltrata nell’appartamento dell’ex ragazzo, 26enne libanese, e per averlo spacciato come un terrorista, dopo avergli tappezzato l’intera residenza con foto, striscioni e scritte inneggianti alla jihad e ad associazioni terroristiche.

ACCADDE LO SCORSO NOVEMBRE

L’incredibile fatto risale allo scorso novembre, quando, improvvisamente, la polizia aprì un’indagine per incastrare un presunto jihadista, identificato come il 26enne libanese, dopo i ritrovamenti nella sua residenza. Non ci è voluto molto, però, a scoprire che era solo una messa in scena ben architettata e che il ragazzo non fosse coinvolto in nessuna associazione terroristica.

IL COLPO DI SCENA

Le indagini, quindi, si spostarono sull’ex ragazza del libanese, una 25enne ucraina, che aveva rotto la relazione con lui a causa di un forte litigio riguardante il matrimonio. L’interrogatorio alla 25enne non ha fatto altro che confermare i sospetti e il rancore che la donna avesse nei confronti dell’ex ragazzo. Dopo gli accertamenti e la conferma delle tracce di DNA, la donna è stata incastrata: aveva rubato le chiavi della stanza dell’ex compagno e, approfittando dell’assenza momentanea dei custodi, si era intrufolata in camera, mettendo poi in atto il suo piano.

La studentessa è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per i reati di calunnia, furto e danneggiamento aggravato.

