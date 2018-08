Torino, altro colpo: preso Zaza dal Valencia

Colpo di mercato last minute del Torino. La società granata ha infatti bruciato la concorrenza della Sampdoria e ha ingaggiato dal Valencia Simone Zaza, attaccante della nazionale con un passato neppure troppo lontano alla Juventus.

Zaza ha sottoscritto un contratto quinquennale, il Torino sborserà due milioni subito e altri dodici al termine della stagione. L’offerta era di fatto la stessa della Samp, ma decisiva è stata la volontà del calciatore di tornare a Torino, anche in virtù di clausole contrattuali leggermente più favorevoli.

L’ufficialità del passaggio di Zaza al Toro è arrivata dalla Spagna, attraverso il comunicato di commiato del Valencia: “Raggiunto un accordo con il Torino FC per l’acquisto dell’attaccante italiano Simone Zaza. Il club vuole ringraziarlo per il suo impegno nella sua esperienza come giocatore del Valencia e gli augura buona fortuna nella sua nuova tappa in Serie A”.