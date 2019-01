Torino, altro spacciatore arrestato al parco del Valentino

Giovane senegalese pizzicato mentre vendeva marijuana a un acquirente. Un arresto per droga e due denunce in piazza Nizza

Ancora un arresto per droga al parco del Valentino. Si tratta di un senegalese di 22 anni, sorpreso mentre, insieme a un complice, vendeva marijuana a un acquirente.

Un altro pusher, di nazionalità maliana, è finito in manette in piazza Nizza angolo via Michelangelo per detenzione di sostanza stupefacente ai fino di spaccio. Altri due stranieri, che erano in sua compagnia, sono invece stati denunciati per lo stesso.

Nell’ambito di un controllo straordinario del territorio, gli agenti del commissariato Barriera Nizza hanno controllato una ventina di persone e una sala giochi in corso vittorio Emanuele: lì gli agenti hanno trovato due rumeni con a carico un allontanamento dall’Italia, un senegalese destinatario di un ordine di espulsione e un suo connazionale con il divieto di dimora nel Comune di Torino.