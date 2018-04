Torino, ambulanza presa a sassate nel campo rom di via Germagnano

Per fortuna non ci sono stati danni ingenti. Il paziente è stato poi accompagnato in ospedale

Attimi di paura per gli uomini della Croce Rossa di Mappano. Un’ambulanza, chiamata per un soccorso all’interno del campo rom di via Germagnano, è stato preso di mira da un fitto lancio di sassi.

L’episodio è stato denunciato dalla stessa pagina Facebook ufficiale. “Ieri sera una nostra ambulanza è stata bersaglio di una fitta sassaiola da parte di alcuni abitanti del campo nomadi di Via Germagnano a Torino.

Per fortuna non ci sono stati ingenti danni o feriti tra i membri dell’equipaggio coinvolto nell’attacco che era giunto sul posto per prestare soccorso attivato dal 118. Si è potuto evitare il peggio anche grazie alla prontezza del personale in servizio. Il paziente è stato comunque trasportato in un Pronto Soccorso cittadino per le cure del caso.

Nella foto è ritratta la nostra reazione silenziosa al gesto inqualificabile: prenderci cura dei mezzi che portano l’Emblema della Croce Rossa Italiana segno di imparzialità e neutralità. Questi per noi sono strumenti per prestare soccorso a chiunque lo chieda senza distinzione di nazionalità, razza, credo religioso o politico e condizione sociale.

Siamo vicini ai colleghi che hanno vissuto questa triste esperienza che non fermerà la nostra quotidiana attività di aiuto alle persone vulnerabili che ne hanno bisogno”.