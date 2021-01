Torino, anarchici in corteo contro gli sgomberi [LE FOTO]

Dopo lo sgombero da parte della polizia di un palazzo – occupato nel 2014 – di corso Giulio Cesare, un gruppo di circa 250 persone, tra anarchici e antagonisti, si è riunito in un corteo partito questa sera dal cortile di Radio Blackout, in via Cecchi (Torino).

Il corteo, che sembrerebbe essere diretto proprio alla palazzina, ha esposto degli striscioni, tra i quali uno con la scritta: “Non è tempo di sperare, rivolta nelle strade” e un altro: “In quartiere con la pandemia, solo sgomberi e polizia“.