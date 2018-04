E' successo nei pressi di piazza Baldissera, nel quartiere Aurora. Gli animali sono stati consegnati ai veterinari per lo svezzamento

Un’anatra, mamma di dodici anatroccoli, è stata investita da un’auto in piazza Baldissera a Torino.

Purtroppo per l’animale non c’è stato nulla da fare, ma gli agenti del comando VII Aurora della polizia municipale sono riusciti a recuperare e salvare, non senza difficoltà perché scappavano da tutte le parti, i piccoli.

Su consiglio della clinica universitaria di Grugliasco, gli anatroccoli sono stati consegnati ai veterinari per il loro svezzamento.