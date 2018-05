Torino, anche Domenica Live su Canale 5 affronta il caso della famiglia che dorme in un’auto [VIDEO]

Barbara D’Urso si è occupata della storia di Alessandro e Alessandra e dei loro tre figli, per cui è in corso una gara di solidarietà

Il caso della famiglia torinese costretta a dormire in un’auto in seguito a uno sfratto ha sempre più rilevanza nazionale. Anche Barbara D’Urso, nel corso di Domenica Live su Canale 5, si è occupata della storia di Alessandro e Alessandra e dei loro tre figli, per cui è in corso una vera e propria gara di solidarietà.

IL VIDEO DEL SERVIZIO ANDATO IN ONDA A “DOMENICA LIVE”

COME AIUTARE LA FAMIGLIA

Costruire, la onlus di Cronacaqui, sostiene la famiglia. Per informazioni è possibile chiamare la nostra redazione di via Principe Tommaso 30 al numero 011.6669. In alternativa è possibile inviare un bonifico bancario usando l’Iban IT67B0303201002010000003193, specificando la causale “Salviamoli”.