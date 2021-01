Torino, anche le Mascherine Tricolori in piazza a supporto delle palestre [LE FOTO]

Anche una delegazione delle Mascherine Tricolori oggi ha partecipato alla manifestazione organizzata dal mondo del fitness per chiedere la riapertura delle palestre.

Il flash mob si è svolto in piazza, con un solo messaggio: riaprire tutte le strutture sportive, chiuse ormai da ottobre per i Dpcm anti Covid del Governo.

“La protesta di oggi è sacrosanta come lo è stata quella di qualche giorno fa dei ristoratori, due categorie, quelle delle palestre e dei ristoranti, tra le più colpite dalle assurde disposizioni del governo – hanno attaccato le Mascherine -. Dopo aver speso migliaia di euro per adeguarsi alle norme anti Covid, i gestori si sono visti chiudere le proprie attività senza nessun tipo di preavviso, per non parlare dei miseri aiuti giunti dal governo che sono del tutto insufficienti a coprire le spese e a dar da mangiare a chi ci lavora!”

“Lo sport non è solo un hobby ma anche salute, sia fisica che mentale. Le ricadute sul sistema sanitario che sta provocando la mancanza di sport tra obesità, ansia, depressione e patologie cardiocircolatorie sono enormi – hanno concluso le Mascherine – Le palestre e i centri sportivi vanno riaperti immediatamente, anche perché si è dimostrato che stando tutti chiusi in casa i contagi salgono ugualmente. Questo dimostra che è più sicuro andare ad allenarsi in palestra o a mangiare in un ristorante che stare a casa e organizzare le stesse cose per conto proprio.”