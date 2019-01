Torino, ancora un agente aggredito da un detenuto in carcere

Ancora un’aggressione ai danni di un agente di polizia penitenziaria in Piemonte. Nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 13, un poliziotto in servizio presso la casa circondariale di Torino è stato colpito con una violenta testata da un detenuto italiano di origini magrebine.

L’aggressore, di 34 anni e rinchiuso nell’undicesima sezione del padiglione B per stalking, rapina, lesioni e altri reati, ha aggredito l’agente senza apparente motivo, proprio nel momento in cui lo stesso si accingeva ad aprire le celle per consentire ai detenuti di raggiungere il cortile per l’ora d’aria.

Il poliziotto è stato medicato presso il pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria, dove gli è stato riscontrato un trauma cranico con prognosi di dieci giorni. L’aggressore è stato posto in isolamento cautelare e arrestato in flagranza di reato per reati di violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio.

“A rimetterci è soltanto la polizia penitenziaria, unico baluardo della legalità nelle carceri, che come sempre paga un prezzo altissimo in termini di aggressioni e situazioni pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza penitenziaria”, è la denuncia di Leo Beneduci, segretario generale Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria).

“Soltanto abnegazione, spirito di sacrificio ed elevatissima professionalità sopperiscono alle mancanze funzionali, oltre che strutturali, di un’amministrazione penitenziaria alla deriva”, il giudizio del responsabile sindacale. “È di tutta evidenza la necessità di dotare gli agenti di idonei strumenti per poter intervenire nelle gravi situazioni pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza. Si dovrà dunque provvedere, senza ulteriori ritardi, a dotare il personale di polizia penitenziaria di idonei strumenti tesi a fronteggiare la grave escalation delle aggressioni. Solidarietà al collega gravemente ferito”.