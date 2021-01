Torino, Anita e Lisa tornano in classe. Ma in piazza Castello va in scena la protesta degli studenti delle superiori [LE FOTO]

Banchi vuoti e cartelli in piazza per rivendicare il diritto allo studio: "No alla dad"

Anita e Lisa tornano in classe. Felici. Le 12enni torinesi, simbolo della lotta contro la didattica a distanza, hanno ripreso le lezioni in presenza alla ‘Italo Calvino’. Contemporaneamente, in piazza Castello, è andata in scena la protesta degli studenti delle scuole superiori, che torneranno in classe solo a partire dal 18 gennaio e al 50%, come da disposizione della Regione Piemonte.

Banchi vuoti in piazza e cartelli per rivendicare il diritto allo studio. Ai ragazzi del Laboratorio Studentesco si sono uniti anche i professori e i genitori del movimento Priorità alla scuola.