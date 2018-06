Torino, Ansaldi punzecchia Iago Falque su Instagram: “La gente non sa che sei stato venduto”

Una battuta tra compagni di squadra ha creato non poca preoccupazione tra i tifosi del Torino. Protagonisti della vicenda sono Iago Falque e Christian Ansaldi. Il laterale argentino ha commentato uno scatto pubblicato su Instragram dallo spagnolo, scrivendo queste parole: “Come ti piace vendere fumo fratello. Se penso che non ci vedremo più… La gente non sa che sei stato venduto. Però io lo so e anche Tomas Rincon lo sa, ci mancherai fratello”.

Iago Falque è una delle stelle della squadra e ha non pochi estimatori (Atalanta e Valencia lo corteggiano da tempo): ecco perché il commento di Ansaldi è diventato virale tra i sostenitori granata che lo invitano a non lasciare la maglia granata. Tuttavia, si tratta solo di uno scherzo: Iago e Ansaldi si punzecchiano spesso sui social. Pericolo scampato?