Torino, anziano travolto da una moto muore dopo 10 giorni di agonia: centauro indagato per omicidio stradale

Giuseppe D'Amico è stato investito lo scorso 29 agosto in via Monginevro. Lunedì saranno celebrati i funerali

Originario di Caltanissetta, ha lavorato per una vita come operaio alla Fiat

Travolto da una moto, si è spento in ospedale dopo 10 giorni di agonia. Vittima, l’87enne Giuseppe D’Amico. E’ successo a Torino lo scorso 29 agosto, quando l’anziano è stato investito da una motocicletta mentre attraversava la strada in via Monginevro. Ricoverato per un trauma cranico, sembrava potesse farcela, ma nei giorni successivi le sue condizioni sono peggiorate e l’8 settembre è morto all’ospedale Molinette.

Come da prassi, la Procura di Torino ha aperto un procedimento penale iscrivendo nel registro degli indagati per il reato di omicidio stradale il motociclista che lo ha travolto, P. M., 46 anni, pure lui di Torino.

Il pm titolare del fascicolo, Barbara Badellino, ha quindi disposto l’esame autoptico sulla salma, incaricando un proprio consulente tecnico medico legale che ha effettuato l’esame mercoledì 19 settembre. Per essere assistiti, i familiari della vittima, attraverso il consulente personale Giancarlo Bertolone si sono affidati a Studio 3A, società specializzata a livello nazionale nella valutazione delle responsabilità in ogni tipologia di sinistro, a tutela dei diritti dei cittadini, e all’avvocato Giulio Vinciguerra, del Foro di Torino.

Giovedì 20 settembre è arrivato il nulla osta dall’autorità giudiziaria e si sono quindi potuti fissare i funerali, che si svolgeranno lunedì prossimo, alle 9, nella chiesa della Madonna della Guardia, nella stessa via Monginevro teatro del tragico incidente. E saranno in tanti a voler dare l’ultimo saluto all’anziano.

Originario di Riesi, in provincia di Caltanissetta, Giuseppe D’Amico si era presto trasferito al Nord, aveva lavorato per una vita come operaio alla Fiat, prima di andare in pensione, e abitava da quasi mezzo secolo in Borgata Lesna, dov’era conosciuto e ben voluto da tutti. Lascia nel dolore i figli Franca e Vincenzo e quatto nipoti.