Torino, aperti nonostante il divieto: chiusi per 5 giorni un kebab e una gastronomia [FOTO]

Erano regolarmente aperti, con clientela all’interno, nonostante il divieto di esercizio dell’attività commerciale per l’intera giornata del primo Maggio. Si tratta di un forno gastronomia di via Genova e di un pizza Kebab di via Galliari, a Torino.

All’interno dei due esercizi, durante il controllo avvenuto ieri mattina, gli agenti del commissariato Barriera Nizza hanno sorpreso alcuni clienti intenti ad acquistare del pane e degli alcolici, mentre altri clienti erano in attesa di entrare, sul marciapiede.

Ai rispettivi titolari, una romena di 40 anni e un pakistano di 39, sono state comminare le sanzioni amministrative previste. Inoltre, considerato che la libera disponibilità dei locali avrebbe potuto dar luogo alla prosecuzione o alla reiterazione della violazione, gli agenti hanno disposto la chiusura di entrambi gli esercizi per 5 giorni.