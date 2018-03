Torino, appartamento in fiamme in via Soana: uomo si lancia dal primo piano per scampare all’incendio

Paura in via Soana, a Torino, dove nel pomeriggio è scoppiato un incendio in un appartamento. Per scampare alle fiamme, un uomo del Bangladesh si è lanciato dal balcone al primo piano. Dopo essere stato soccorso dai medici del 118, è stato portato all’ospedale San Giovanni Bosco: non rischia la vita.

Un altro inquilino dello stabile è rimasto lievemente intossicato.

I vigili del fuoco sono riusciti a domare il rogo, intanto la polizia sta cercando di stabilire le cause dell’incendio. Bisogna infatti accertare se sia stato appiccato dall’uomo o se si sia trattato di un incidente.

A lanciare dall’allarme sono stati i vicini, preoccupati del fatto che dall’appartamento usciva del fumo.