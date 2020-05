Torino, Appendino-bis col sostegno del Pd? “Non escludo di allargare l’orizzonte”

“Ricandidarmi? Deciderò dopo l’estate, ora siamo concentrati ad affrontare l’emergenza coronavirus”. Così Chiara Appendino ‘L’aria che tira’ su La7. La sindaca di Torino non chiude a una sua ricandidatura con il sostegno del Pd: “Non escludo che si possa allargare l’orizzonte guardare in modo più ampio a quello che è strettamente il Movimento. Ma il tema non è Chiara Appendino, ma cosa vogliamo fare per Torino”.

In merito alla troppa gente in strada, in particolare i giovani ‘assetati’ di movida, in tutto il Paese dice: “A Torino la stragrande stragrande maggioranza delle persone ha rispettato le regole. Qualcuno non l’ha fatto ma può essere certo l’immagine di tutta la città. Non si può generalizzare. In vista di sabato con i commercianti stiamo lavorando per garantire regole che consentano ai ragazzi di riconquistare degli spazi ma con responsabilità”.

La sindaca non risparmia critiche alla Regione che si è fatta trovare “impreparata” e al governo chiede di dare “più strumenti ai sindaci altrimenti le città rischiano di trasformarsi in bombe sociali. Lo Stato deve credere in noi”.