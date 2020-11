Torino, Appendino sulla zona arancione: “Fare shopping in modo responsabile”

Il messaggio via Facebook: "Bella giornata dopo settimane di limitazioni, ma non abbassiamo la guardia"

Torino, così come tutto il Piemonte, è da oggi zona arancione. Dalle prime ore del mattino sono stati in tanti i cittadini a tornare in strada, soprattutto per fare compere ed approfittare degli sconti della settimana del “black friday” per i regali natalizi.

IL MESSAGGIO DELLA SINDACA

Non è mancata qualche polemica per i “troppi assembramenti” in città. La sindaca Chiara Appendino ha scritto in merito sulla sua bacheca Facebook: “Oggi è una bella giornata, dopo settimane di limitazioni, riaprono i negozi e sono consentiti gli spostamenti all’interno del proprio comune. Due raccomandazioni: supportiamo i negozi di vicinato e, nel contempo, non abbassiamo la guardia”.

Appendino ha infine aggiunto: “Si può passeggiare e fare shopping in modo responsabile”, allegando al post una sua foto in compagnia della figlia in via Garibaldi.