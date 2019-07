Torino, approvata in Consiglio la delibera per il superamento dei campi nomadi.

Via libera, oggi, in Consiglio Comunale a Torino (30 i voti favorevoli e 2 gli astenuti), per la delibera di iniziativa popolare che detta “linee di indirizzo” per la giunta e l’amministrazione comunale sul superamento dei campi nomadi nella Città di Torino e la lotta all’inquinamento da fumi tossici, nocivi alla salute dei cittadini, e da immondizia riversata lungo il fiume Stura.

SALUTE DEI CITTADINI

La deliberazione, considerando una priorità dell’azione amministrativa la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, chiede di attuare il superamento dei campi nomadi abusivi, ponendo inizialmente, là dove possibile, la chiusura dell’accesso ai campi ai veicoli commerciali, e di intervenire secondo il principio dell’accoglienza, con l’allontanamento di coloro che non rispettano le regole e la legalità.

CACCIA A CHI INQUINA

Si chiede altresì di individuare i responsabili dell’illecito smaltimento dei rifiuti (includendo tutta la filiera: da chi li produce a chi li scarica e chi li brucia), ai quali chiedere gli eventuali danni (da stimare) subiti dalla città e dai residenti, per disastro ambientale, danni alla salute e illegalità.

AL VIA L’INTERLOCUZIONE

Il documento, emendato dalla IV commissione consiliare, d’intesa con i proponenti, prevede anche l’avvio di un’interlocuzione per ricollocare nuclei familiari in aree del capoluogo piemontese e negli altri Comuni della regione. Le azioni e gli interventi realizzati saranno verificati periodicamente, anche attraverso la convocazione di sedute tematiche di Commissione consiliare, invitando i presentatori della deliberazione e le Circoscrizioni interessate.

IL TAVOLO ROM

E’ inoltre prevista la partecipazione al Tavolo Rom (istituito dalla giunta comunale il 31 luglio del 2012) di un rappresentante o di una delegazione dei cittadini promotori della proposta. Tavolo che dovrà essere convocato almeno con cadenza trimestrale e aggiornato nella composizione, così come prevede un emendamento presentato dai consiglieri Tisi, Lavolta e Tevere e approvato dalla Sala Rossa.

I DATI DELLA CONSIGLIERA TEVERE (M5S)

In aula, la consigliera Carlotta Tevere (M5S) ha ricordato che negli ultimi due anni l’amministrazione ha rimosso 2.200 tonnellate di rifiuti dai campi e che i roghi sono diminuiti dell’80%. “Inoltre – ha aggiunto – è stato approvato un Regolamento per le aree sosta rom e sinti ed è stato creato il Progetto speciale Campi nomadi. E’ stato anche potenziato l’Ufficio comunale Minoranze Etniche, come chiedevano i promotori della deliberazione”.

L’INTERVENTO DI TISI (PD)

La consigliera Elide Tisi (Pd) ha sottolineato “la necessità di integrare i piccoli nuclei familiari e di coinvolgere tutte le Istituzioni e il mondo del terzo settore per arrivare al superamento dei campi nomadi, tutelando le persone più vulnerabili e fragili”.

LE CRITICHE DI RICCA (LEGA)

Il consigliere Antonino Iaria (M5S) ha ringraziato il Comitato Torino Nord “per il lavoro di sintesi fatto e tutti i consiglieri per la proficua collaborazione”. Anche il capogruppo Fabrizio Ricca (Lega Nord) ha “ringraziato i promotori della delibera, pur non condividendo gli emendamenti ‘buonisti’ presentati dai consiglieri, e ha sollevato dubbi sulla presunta diminuzione dei roghi e sull’efficacia del Regolamento sulle aree sosta. Il consigliere Damiano Carretto (M5S) ha precisato che i dati sui roghi sono stati forniti dalla polizia municipale.