Torino, approvati interventi urgenti al ponte Washington sul fiume Dora

La conferma nel Consiglio Comunale odierno: lavori di rinforzo strutturale per una spesa 160mila euro

Nella seduta odierna, il Consiglio Comunale di Torino ha approvato – con 20 voti favorevoli e 6 astenuti – una deliberazione che prevede interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza del ponte Washington sul fiume Dora.

Si tratta di lavori urgenti e inderogabili di rinforzo strutturale delle strutture in cemento armato interne all’impalcato del ponte per una spesa di 160mila euro.

Il provvedimento era stato illustrato dall’assessora ai Trasporti Maria Lapietra nella riunione del 27 gennaio 2021 delle Commissioni Seconda e Controllo di gestione, presieduta da Roberto Malanca.

Realizzato nel 1932, il ponte sulla Dora collega corso Brianza con via Carcano. È una struttura in cemento armato con un impalcato ad arco, lunga 53 metri e larga 18 metri, che ha una corsia per senso di marcia, oltre ai marciapiedi.

I lavori dovrebbero terminare entro aprile 2021.