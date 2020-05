Torino, appuntamento davanti alla stazione per l’acquisto di hashish: arrestato pusher

Si erano accordati con mezz’ora d’anticipo e si erano quindi ritrovati davanti alla stazione di Porta Nuova, a Torino. Purtroppo per loro, in quella zona i passaggi delle pattuglie della Squadra Volante sono abbastanza frequenti, ed i poliziotti hanno subito notato il suv del pusher, parcheggiato in doppia fila ed impegnato nella vendita della droga. L’uomo, palestinese, è stato arrestato ed il cliente sanzionato.

E’ accaduto nel pomeriggio di lunedì, intorno alle 15 e 30. I due stavano parlando tra loro in piazza Carlo Felice e, all’arrivo degli agenti, si sono mostrati subito molto nervosi e preoccupati. La perquisizione del suv ha portato poi al rinvenimento di una busta in plastica contenente sei panetti di hashish, per un peso di 75 grammi. Nelle tasche del palestinese, inoltre, 160 euro in banconote, provento dell’attività delittuosa.