Torino: arrestata una donna che ha tentato di accoltellare dei passanti

La polizia ferroviaria nella giornata di ieri ha arrestato una cittadina congolese di 31 anni per per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti si sono verificati nei pressi della della stazione di Torino Porta Nuova.

La donna era stata notata da alcune persone mentre tra le mani aveva una lama di grosse dimensioni e minacciava coloro che erano in attesa dell’autobus. Ne è nata una colluttazione con gli agenti intervenuti, che hanno successivamente disarmato la donna e arrestata. In caserma, è stato accertato che non era la prima volta che la donna si era resa responsabile di atteggiamenti simili; per tale motivo è stata poi condotta presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” a disposizione dell’Autorità.