Furti in negozi nel torinese, carabinieri effettuano tre arresti [VIDEO]

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale per contrastare i reati predatori, i carabinieri hanno arrestato tre persone.

BARRIERA DI MILANO

A Torino, in corso Giulio Cesare quartiere Barriera Milano, un cittadino egiziano, pregiudicato, è stato arrestato perché, in piena notte, ha sfondato la vetrina di una panetteria per derubarla. L’arrivo dei militari del Nucleo Radiomobile ha messo in fuga il ladro, che è stato poi fermato nelle vie limitrofe.

BORGO VITTORIA

Sempre a Torino, in via Giachino, quartiere Borgo Vittoria, un cittadino di origini marocchine, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, ha tentato di commettere un furto in un centro estetico. Arrestato grazie al pronto intervento dei militari della Compagnia Torino Oltre Dora, che lo hanno sorpreso ancora nell’esercizio commerciale. L’uomo è dovuto ricorrere alle cure mediche per un taglio alla testa che si è procurato con la vetrina del negozio, che aveva infranto con un sasso per accedere.

CASELLE TORINESE

Un trentottenne di Leinì è stato arrestato a Caselle Torinese, nell’hinterland del capoluogo piemontese, per furto in un appartamento. Bloccato da una pattuglia della locale Stazione in seguito all’allarme lanciato dai proprietari che, rientrando a casa dopo aver fatto la spesa, hanno notato due persone uscire dalla loro abitazione e scappare. Intercettato uno dei due fuggitivi, è stata recuperata l’intera refurtiva, sei orologi e vari monili in oro.