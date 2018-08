Torino, arrestati due corrieri della droga al terminal dei bus: avevano ingerito 140 ovuli di eroina e coca [VIDEO]

Dalla Francia a Torino per trasportare droga. Nei giorni scorsi la guardia di Finanza di Torino ha arrestato due nigeriani perché trovati in possesso di circa 140 ovuli contenenti eroina e cocaina.

I corrieri sono stati fermati, a poche ore di distanza l’uno dall’altro, al terminal degli autobus di corso Vittorio Emanuele II, dalle squadre cinofile del gruppo Torino, mentre sbarcavano da un bus di una nota compagnia low cost proveniente dal Paese transalpino.

L’atteggiamento dei due ragazzi ha attirato le attenzioni dei finanzieri che hanno così approfondito il controllo, accompagnando i due presso l’ospedale Molinette. Gli esami diagnostici hanno confermato i sospetti degli inquirenti: i giovani, infatti,hanno inizia to a evacuare una prima parte di ovuli contenenti eroina e cocaina purissima.

IL VIDEO:

Sono stati così arrestati entrambi per traffico di sostanze stupefacenti e portarti presso il carcere Lorusso Cutugno di Torino dove, nei giorni successivi al fermo, hanno espulso ulteriori ovuli. Alla fine sono stati oltre 140 gli ovuli contenenti cocaina e eroina recuperati, oltre 1,5 chili l’eroina e la cocaina complessivamente sequestrata.

Solo negli ultimi mesi, sono una quindicina i corrieri ammanettati dalla guardia di Finanza di Torino nelle cosiddette aree sensibili della città, quali stazioni ferroviarie, degli autobus e della metropolitana. Il fenomeno degli “ovulatori”, noto anche come “bodypacker”, è oramai largamente diffuso da anni. Gli ovuli, generalmente, sono fatti di plastica e cera e vengono “ingoiati” dai corrieri di droga nel tentativo di evitare i controlli per entrare in quei paesi dove la vendita della sostanza stupefacente rende di più. Una volta superati i controlli, i corrieri, con l’aiuto anche di lassativi, provvedono al recupero della “merce”.