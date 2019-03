Torino, arrestati due “pusher della movida”: droga nascosta negli slip

Due arresti a Torino nel corso di un’operazione per il contrasto e la repressione dello spaccio di stupefacenti disposta dal questore Francesco Messina nei principali luoghi della movida.

In piazza Vittorio Veneto gli agenti hanno fermato un cittadino albanese di 25 anni, che riforniva i consumatori di droghe di gran parte dei locali della zona con un’offerta di sostanze di vario tipo. Il pusher è stato notato dai poliziotti della squadra mobile mentre prendeva contatti e cedeva sostanze a giovani ragazzi nel cuore della piazza e lo hanno arrestato in compagnia di un acquirente in via della Rocca.

È stato trovato in possesso di una cospicua quantità di stupefacenti: 23 ovuli di cocaina, 23 di eroina e 25 pasticche di MDMA, del tipo NINTENDO/PARTY, accuratamente differenziato per colore e nascosto all’interno di un sacchetto celato negli slip, insieme a 200 euro in contanti.

Nel parco del Valentino, invece, gli agenti motomontati dell’ufficio prevenzione generale hanno arrestato un 22enne del Gambia per detenzione di stupefacenti, dopo averlo visto spacciare sulla cosiddetta collinetta. Il pusher si trovava insieme a un altro ragazzo, a cui aveva appena ceduto una dose di marijuana. Nelle sue disponibilità il giovane aveva 6 grammi di marijuana, nascoste in un sacchetto all’interno degli slip.