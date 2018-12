Torino, arrestati due pusher: uno ha ingerito sei ovuli di droga

L'altro ha provato a camuffarsi tra le persone in attesa del tram in corso Giulio Cesare

Due pusher sono stati arrestati dalla polizia nelle ultime ore a Torino. Una pattuglia commissariato Barriera Milano ha fermato un senegalese di 20 anni, irregolare sul territorio nazionale, che stava svolgendo attività di spaccio in corso Giulio Cesare angolo Spontini, nei pressi dei giardinetti di via Montanaro.

Il giovane ha provato a eludere i controlli ingerendo sei ovuli contenenti stupefacenti, che sono stati rintracciati nel suo intestino nel corso di una ecografia eseguita presso una vicina struttura ospedaliera. Il pusher africano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per violazione della legge sull’immigrazione.

Un altro spacciatore è stato invece tratto in arresto perché trovato in possesso di un centinaio di dosi di eroina e cocaina. L’uomo, un 47enne irregolare sul territorio italiano, aveva provato a camuffarsi tra le persone in attesa del tram in corso Giulio Cesare, ma gli agenti non hanno abboccato e, sottoponendolo a un controllo, gli hanno trovato addosso circa 30 grammi di droga.

Per il pusher straniero le accuse che hanno portato all’arresto sono quelle di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e false dichiarazioni sull’identità personale. Nel corso dei controlli è emerso come lo stesso abbia già diversi precedenti per reati connessi agli stupefacenti.