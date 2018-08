Torino, arrestati pusher e il suo autista. Gli agenti sequestrano 30mila euro

In manette un gabonese di 18 anni e un marocchino di 30

Arrestati uno spacciatore e il suo autista nel quartiere Mirafiori di Torino. Gli agenti li hanno stanati di sera durante un controllo nei pressi di corso Unione Sovietica: uno dei due, un gabonese di 18 anni, aveva il compito di cedere dal finestrino la dose di droga richiesta prelevandola dalla bocca, mentre l’altro, un marocchino di 30 anni, accompagnava il giovane con la propria auto ad effettuare le consegne serali in cambio di un compenso fisso giornaliero di 100 euro e qualche dose in omaggio.

I due, entrambi irregolari sul territorio nazionale, sono finiti in manette per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Dopo le perquisizioni personali, gli agenti hanno passato al setaccio anche due appartamenti, in corso Emilia e corso Regina Margherita, recuperando e sequestrando 30mila euro.