Torino, arrestati tre nigeriani per detenzione di sostanza stupefacente

Tre cittadini nigeriani di 34, 30 e 38 anni, sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente, in seguito ad un intervento della polizia, di mercoledì scorso, in uno stabile di via Aosta. Al momento dell’arrivo degli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia, sono stati lanciati dal balcone una busta contenente 600 grammi di marijuana e una scatola con un bilancino di precisione. Trovati e sequestrati anche 500 euro in denaro contante.