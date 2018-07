Torino, arrestato 45enne per violenze e danneggiamenti

L'uomo, di nazionalità algerina, fermato in via Saluzzo

La polizia di Torino ha dato notizia dell’arresto, avvenuto giovedì ad opera del personale della squadra volante, di un cittadino algerino di 45 anni. L’uomo è stato fermato in via Saluzzo in seguito alla segnalazione di alcuni residenti, preoccupati per la sua aggressività.

Il 45enne, infatti, stava spaccando alcune bottiglie in strada e presentava delle vistose ferite al volto, come in seguito a una violenta rissa. All’arrivo degli agenti l’uomo è andato in escandescenza.

Si è reso necessario l’utilizzo di spray urticante al peperoncino per sudarlo, ma la furia dell’algerina non si è placata neppure in seguito, visto che ha danneggiato una macchina fotografica presso i locali della polizia scientifica. Al momento è trattenuto in arresto con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e di danneggiamento aggravato.