Torino, arrestato pusher: in un fazzoletto aveva 56 ovuli di cocaina

Era stato da poco scarcerato per dei reati analoghi, ma evidentemente non è servito come deterrente per rendersi protagonista della stessa attività criminosa. Un cittadino originario del Gabon è stato arrestato a Torino per detenzione di sostanze stupefacenti.

Alcuni agenti di polizia in servizio a piazza Montanari hanno infatti notato l’uomo mentre nascondeva in strada, in mezzo a una serie di detriti ammonticchiati, un fazzoletto contenente qualcosa.

Al suo interno c’erano addirittura 56 ovuli di cocaina, evidentemente pronti per essere immessi sul mercato. Il cittadino gabonese è stato condotto in commissariato. Per l’ennesima volta.