Torino, arriva Di Maio: incontro con i lavoratori di Italiaonline, poi il caso Olimpiadi

Il vicepremier proverà a ricompattare la maggioranza grillina in merito all'eventuale candidatura del capoluogo ai Giochi invernali del 2026. Intanto i dipendenti dell'ex Seat Pagine Gialle chiedono il suo intervento: rischiano in 400

In serata il vicepremier Luigi Di Maio sarà a Torino per affrontare la questione Olimpiadi. Chiamato in soccorso dalla sindaca Appendino, il leader del Movimento 5 Stelle avrà il compito di ricompattare la maggioranza grillina che amministra il Comune in merito all’eventuale candidatura del capoluogo piemontese ai Giochi invernali del 2026.

OLIMPIADI E NON SOLO.

Già, perché Di Maio incontrerà anche una delegazione di lavoratori di Italiaonline, che, alle 18, attueranno un nuovo presidio davanti alla prefettura. Al ministro consegneranno una lettera: “Siamo alla fine di questa paradossale vicenda, visto che l’ultimo incontro si terrà lunedì (nei mesi scorsi è stata avviata procedura di licenziamento collettivo per 400 dipendenti, molti dei quali nella sede di Torino) -. Le chiediamo di essere presente e di dare gamba alla buona politica, scongiurando questo finale dissennato” dicono i lavoratori rivolgendosi a Di Maio. Se l’incontro di lunedì portasse a una nuova fumata nera, dal 3 luglio i dipendenti potrebbero ricevere la lettera di licenziamento.