Torino, assembramenti per frecce tricolori. Cirio: “Immagini inaccettabili” [LE FOTO]

A Torino e in diverse città d’Italia diversi assembramenti si sono formati per assistere al passaggio delle Frecce Tricolori. Tante le reazioni alle immagini che hanno fatto il giro del web, compresa quella del governatore Alberto Cirio.

“Ho assistito al passaggio delle Frecce Tricolori dal Palazzo della Regione, in una Piazza Castello ordinata e composta ad attendere il loro volo. Spiace e preoccupa che in altre piazze di Torino non sia stato altrettanto – sottolinea il presidente -. Ho già parlato al Prefetto Palomba per concordare una azione mirata, perché immagini come quelle del weekend e di oggi non sono accettabili, dopo mesi di sacrificio da parte di tutti che ora rischia di essere vanificato da comportamenti irresponsabili”.