Torino, assolda picchiatore per spezzare le mani al figlio gay. Appendino: “Quanto prima una legge contro l’omofobia”

La sindaca: "Succede nel 21° secolo, in provincia di Torino. Questo odio va sconfitto"

“Aveva deciso di rovinargli la vita, facendogli spezzare le mani. Le mani di suo figlio, di professione chirurgo. Il “motivo”? È omosessuale. Succede nel 21° secolo. In provincia di Torino”. Inizia così il post su Facebook della sindaca Chiara Appendino, in merito alla vicenda di un padre che ha perseguitato il figlio per due anni, insultandolo, picchiandolo e arrivando addirittura a pagare dei balordi affinché lo aggredissero.

“Fortunatamente l’uomo assoldato si è rifiutato di compiere un atto tanto crudele quanto insensato e ha confessato tutto alla vittima che, così, ha potuto sporgere denuncia – ha continuato Appendino -. Il padre è stato condannato a due anni, ma oggi potremmo essere qui a piangere l’ennesima vittima di omo-lesbo-bi-trans-fobia che, come dimostrano le cronache quotidiane, è assolutamente presente nel nostro Paese”.

“Serve al più presto una legge che aiuti un cambiamento culturale profondo – ha aggiunto -. Serve che questo cambiamento culturale passi dalle Istituzioni, dalla scuola, dalle famiglie. Serve che la condanna verso la violenza di ogni tipo assuma una voce forte da ogni singolo cittadino. Questo odio va sconfitto il prima possibile. Senza nessuna eccezione”.