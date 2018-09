Torino, asta pubblica per le aree ex Nebiolo ed ex Superga

Via libera del Consiglio comunale di Torino, con 24 voti favorevoli, 1 contrario e 12 astenuti, all’attivazione di una procedura di asta pubblica per la costituzione della proprietà superficiaria per 99 anni per il compendio ex Nebiolo e per l’ex Superga di via Verolengo. Le destinazioni d’uso saranno mantenute così come previsto dal Piano regolatore vigente ma saranno più ampie le tipologie delle strutture che si potranno edificare, così da evitare aste che vadano deserte. Base d’asta per l’ex Nebiolo, dove saranno a carico dell’aggiudicatario le spese di un’eventuale bonifica ambientale e bellica, 1mln e 25 mila euro mentre per l’ex Superga è di 1mln 310 mila euro.

APPROVATO L’EMENDAMENTO PD

Con la delibera è stato approvato un emendamento presentato dalla consigliera Pd Elide Tisi che prevede di destinare il 10% di Superficie lorda di pavimento a strutture per anziani socio-economicamente fragili. La Sala Rossa ha inoltre approvato la messa all’asta di una serie di immobili di proprietà della Città, 13 lotti costituiti da appartamenti, magazzini, negozi, terreni e box.