Torino, attività motoria consentita fino a un chilometro da casa

Lo ha deciso il Comitato per l'ordine e la sicurezza provinciale: sanzioni per chi si spinge oltre

L’attività motoria potrà essere esercitata fino a massimo un chilometro dalla propria abitazione. Lo ha deciso il Comitato per l’ordine e la sicurezza provinciale di Torino, riunitosi in mattinata in video conferenza per discutere dell’applicazione delle direttive contenute nel decreto del ministero della Salute emanato nella serata di ieri.

Parchi e giardini chiusi, dunque, ma i runner potranno continuare a esercitare la propria attività in un perimetro ristretto, a patto naturalmente di mantenere un metro di distanza da tutti coloro in cui s’imbatteranno.

Chi dovesse essere fermato a più di un chilometro dalla sua residenza incapperà nelle sanzioni previste dai DPCM delle scorse settimane. Delle attività di controllo e pattugliamento si occuperanno le forze dell’ordine.