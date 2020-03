Torino, in auto 320 kg di rame rubato: un arresto, due in fuga [FOTO]

La vettura è stata ritrovata abbandonata in un parcheggio per autobus. Fermato un 23enne rumeno, è caccia ai complici

Avevano abbandonato l’auto in un parcheggio per autobus con circa 320 kg di rame rubato all’interno alla vista dei poliziotti e si sono dati alla fuga. Uno dei tre è stato fermato e denunciato dagli agenti, mentre è caccia ai due complici.

L’ACCADUTO

E’ accaduto lo scorso sabato notte: il personale del Commissariato Barriera Milano ha notato, in via Botticelli, una macchina con a bordo tre soggetti che procedeva a velocità sostenuta, a fari spenti e ignorando i semafori rossi. Insospettita anche dall’evidente ribassamento del veicolo, la pattuglia di polizia si è così messa al suo inseguimento ed ha visto la vettura entrare all’interno di un parcheggio per gli autobus. Poco dopo, gli occupanti sono scesi dalla stessa dividendosi in opposte direzioni.

ARRESTATO 23ENNE RUMENO

I poliziotti hanno trovato solo uno dei tre fuggitivi, che si era nascosto sotto un pullman. Si tratta di un cittadino rumeno di 23 anni, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati. L’uomo ha anche opposto resistenza all’arresto, sferrando calci e pugni in direzione dei poliziotti: è stato sottoposto a stato di fermo per ricettazione in concorso e denunciato per violenza e minacce a pubblico ufficiale. All’interno dell’auto abbandonata sono stati rinvenuti 320 kg di rame, già sguainato e suddiviso in composizione intrecciata utile al trasporto, quindi provento di un furto eseguito già da diverso tempo. Sono in corso le indagini per risalire ai complici.