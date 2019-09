Torino, in auto con cocaina e patente scaduta: arrestato 31enne

Beccato di sera all'incrocio tra corso Vigevano e via Cigna

Un 31enne italiano è stato arrestato a Torino, perché in auto aveva cocaina e per giunta guidava con la patente scaduta. E’ successo giovedì sera, quando una pattuglia della squadra volante, transitando su corso Vigevano, si è accorta che il conducente di una Lancia Ypsilon ferma al semaforo con via Cigna stava armeggiare fra il sedile e la leva del cambio.

Fermato per un controllo, il giovane è parso sin da subito molto nervoso, in quanto nascondeva svariati ovuli termosaldati contenenti oltre 8 grammi di cocaina.

E’ stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per guida con patente scaduta.