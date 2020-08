Torino, auto contro dehors: nell’urto monopattino ferisce una donna

Il conducente della macchina, risultato negativo all'alcol test, è stato sanzionato dai vigili per violazione dell’area pedonale

Paura in via San Francesco da Paola

Donna ferita da un monopattino parcheggiato. Proprio così: è successo ieri sera, intorno alle 21:30, a Torino. Il conducente di una Citroen C3 ha infatti urtato un dehors nell’area pedonale di via San Francesco da Paola e, a causa dell’impatto, un monopattino parcheggiato nelle immediate vicinanze è caduto a terra colpendo la caviglia di una passante.

La donna, soccorsa, è stata poi trasportata all’ospedale Gradenigo con codice verde. Sul posto si è recata una pattuglia della polizia municipale per i rilievi del caso: l’automobilista, risultato negativo all’alcol test, è stato sanzionato per violazione dell’area pedonale insieme ad altri 10 veicoli in divieto di sosta.