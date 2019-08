Torino, in auto con la marijuana nascosta sotto i sedili: due arresti

La Polizia di Stato è intervenuta lo scorso martedì, in corso Maroncelli, per arrestare due giovani che, a bordo di un auto in movimento, avevano nascosto sotto i sedili circa 100 grammi di marijuana, ai fini di spaccio.

A BORDO DUE 30ENNI ITALIANI

I due, alla vista dei poliziotti, hanno tentato di accelerare il passo per eludere i controlli. Ma ciò non ha fatto altro che creare sospetti negli agenti, che hanno fermato il veicolo, con a bordo due 30enni italiani, trovando un involucro in cellophane contenente la droga. Inoltre, a casa di uno dei due giovani, è stato rinvenuto materiale utile al confezionamento delle dosi di stupefacente: per i due amici sono subito scattate le manette.