Torino. In auto nasconde cocaina purissima: arrestato 35enne

Nascondeva in auto oltre 600 grammi di cocaina purissima, pronta allo spaccio. E’ accaduto a Torino: gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato un 35enne italiano, residente a Rivoli, già noto per diversi reati nel recente passato.

IL CONTROLLO E L’ARRESTO

L’uomo è stato fermato per un controllo in corso Tortona. Gli accertamenti effettuati sul suo nominativo hanno dato riscontri ben precisi: produzione e spaccio di sostanze stupefacenti nel recente passato. Per questo motivo i poliziotti hanno perquisito l’auto, scoprendo al suo interno una busta con all’interno la cocaina. L’attività si è successivamente estesa al domicilio dell’uomo: qui i poliziotti hanno rinvenuto nascosti in differenti mobili dell’appartamento, e sottoposto a sequestro, delle sostanze anabolizzanti non consentite dalla Legge e la somma di denaro contante di oltre 3000 €.