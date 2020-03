Torino, in auto con una pistola nel cruscotto: fermato 32enne [FOTO]

Martedì sera gli agenti del commissariato Madonna di Campagna, transitando lungo Strada Lanzo, a Torino, hanno notato un uomo colpire un’auto parcheggiata con un calcio. Alla vista dei poliziotti, ha subito provato ad allontanarsi. Gli agenti, insospettiti, lo hanno quindi fermato per un controllo.

Il 32enne, un italiano con precedenti, ha spiegato di aver avuto uno scatto d’ira a causa di una sua relazione clandestina scoperta dalla propria compagna. Gli agenti sono andati avanti con gli accertamenti trovando poi hanno poi una pistola con matricola abrasa nel vano porta oggetti del cruscotto. Il 32enne non è stato in grado di giustificarne il possesso ed è stato fermato per detenzione illegale di arma da sparo.