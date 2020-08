Torino. In auto senza patente, ma con ovuli di cocaina: arrestato

Un uomo di 33 anni, italiano, è stato arrestato lo scorso venerdì mattina a Torino, in corso Duca degli Abruzzi, per guida senza patente e detenzione di sostanze stupefacenti.

ALLA GUIDA SENZA PATENTE

L’uomo è stato fermato per un controllo mentre si trovava a bordo della sua vettura (con due amici) e da subito si è mostrato insofferente davanti agli agenti di Polizia. Gli accertamenti hanno subito svelato il perché: il 33enne aveva a suo carico numerosi precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e due avvisi orali del Questore di Torino. Ma, soprattutto, il malvivente era sprovvisto della patente di guida.

IN TASCA OVULI DI COCAINA

Durante la stesura dei verbali, l’uomo ha iniziato a dare in escandescenza camminando nervosamente da una parte all’altra della strada, come a cercare una possibile via di fuga. Intuito che da lì a breve sarebbe stato sottoposto a perquisizione personale, ha deciso quindi di consegnare spontaneamente 4 ovuli di cocaina che aveva nascosti in tasca, da un grammo ciascuno. Successivamente i controlli vengono estesi anche all’abitazione del pusher dove vengono rinvenuti altri due ovuli della medesima sostanza. Per lui sono scattate quindi le manette per detenzione di sostanza stupefacente.